Donna in bici urtata da un bus in via Campagna, cade e si ferisce

Una donna è stata investita da un bus di linea in via Campagna, poco dopo mezzogiorno di martedì 15 ottobre. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, nel quale la donna, che era in bicicletta e pare stesse svoltando nell’ingresso carraio dell’ospedale, ha riportato ferite considerate serie, ma non corre pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un’auto medica e la polizia municipale per i rilievi di legge.