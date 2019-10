La missione umanitaria dei motociclisti di Raid for Aid arrivata in Bolivia

Il viaggio dei bikers di “Raid for aid” continua senza sosta. Negli ultimi giorni, i quattro motociclisti piacentini in missione umanitaria in Sudamerica sono arrivati a Oruro, un comune della Bolivia di oltre 200mila abitanti.

Alla meta più importante della spedizione sulle due-ruote mancano meno di 300 chilometri: Claudio Resta, Davide Bacciotti, Maurizio Ferrari e don Silvio Pasquali giungeranno presto nella piccola località di Anzaldo, dove doneranno 12mila euro al cosiddetto “ospedale dei campesinos“, fondato e gestito dal medico italiano Pietro Gamba.

I bikers piacentini hanno percorso terreni sabbiosi e sterrati, passando per l’area del Salar de Uyuni: la più grande distesa salata al mondo, situata nelle Ande a sud-ovest della Bolivia. Le difficoltà – come in ogni avventura che si rispetti – non sono mancate: il gruppo piacentino ha dovuto prendersi una breve pausa forzata per riparare le moto a causa di alcuni problemi di carburazione.