Dalle 16.30 di oggi la tangenziale sud torna a doppio senso

L’amministrazione provinciale di Piacenza comunica che sarà riaperta a partire dalle 16.30 di oggi in entrambi i sensi di marcia la tangenziale sud nel tratto compreso tra la rotatoria di va Turati (alla Besurica) e il bivio di Quartazola. Dal 30 settembre si poteva viaggiare solo in direzione Piacenza (con pesanti disagi al traffico cittadino), la riapertura avviene in anticipo rispetto alle previsioni.

“Per completare la sistemazione del piano viabile di questa importante arteria – spiega la Provincia – sono previste ulteriori lavorazioni che verranno realizzate in orario notturno, interrompendo completamente la circolazione stradale per alcuni giorni. E’ stato fatto il possibile per ridurre la durata effettiva delle limitazioni e consentire la riapertura al transito anticipatamente rispetto all’ordinanza di chiusura, per minimizzare il più possibile i disagi all’utenza”.

“I tecnici della Provincia e la ditta appaltatrice – sottolinea il presidente Patrizia Barbieri – hanno assicurato il massimo impegno per ridurre la durata effettiva della limitazione e consentire il ripristino della circolazione in entrambi i sensi di marcia limitando il più possibile i disagi creati ai cittadini”.