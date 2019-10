Si cala dalle mura durante l’ora di ginnastica per tagliare il percorso ma precipita e finisce all’ospedale

Stava correndo all’aperto, durante l’ora di ginnastica della scuola, quando ha deciso di accorciare il percorso tracciato dall’insegnante calandosi dalle mura nel vallo di via XXI Aprile. Il giovane ha perso il controllo ed è scivolato giù precipitando a terra e procurandosi la rottura di un polso. E’ salvo per miracolo uno studente che stamattina, 16 ottobre, durante l’attività fisica, ha abbandonato i compagni per calarsi dalle mura forse nella speranza di arrivare prima degli altri. Un gesto che poteva costargli caro ma che per fortuna gli ha procurato solo ferite guaribili in qualche settimana. Subito dopo l’incidente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

