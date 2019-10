Appello ai sindaci: “Sfilate con noi”. Al Raduno niente vetro e lattine

La vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine sarà vietata per ragioni di sicurezza in occasione per il Raduno del Secondo Raggruppamento di Emilia Romagna e Lombardia in programma a Piacenza sabato 19 e domenica 20 ottobre con un prologo nella serata di domani quando apriranno gli stand di ristorazione in piazza Cavalli e piazzale Plebiscito. L’ordinanza è stata pubblicata dal Comune e per i trasgressori sono previste sanzioni di 500 euro.

Intanto al quartier generale di via Cremona le penne nere sono impegnate nelle ultimissime operazioni volte ad accogliere oltre 20mila persone che nel fine settimana raggiungeranno la città. Sabato e domenica scatteranno ulteriori limitazioni al traffico nelle vie coinvolte dalla sfilata. Il presidente degli alpini piacentini Roberto Lupi rivolge un invito ai sindaci perché partecipino numerosi alle sfilate di sabato e domenica con i gonfaloni.

Domenica mattina dalle 10 Telelibertà e Liberta.it seguiranno in diretta la sfilata degli alpini.

Ordinanza comunale somministrazione bevande

Modifiche viabilità alpini

Il percorso della sfilata di sabato

Il percorso della sfilata di domenica