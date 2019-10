Si prostituiva in casa tenendo una pistola rubata nell’armadio: 24 enne condannata

In casa aveva una pistola rubata. Per questo motivo una prostituta che riceveva i clienti in un’abitazione di via Roma, a Piacenza, è stata condannata a un anno e cinque mesi. La polizia era intervenuta nell’appartamento della donna dopo aver ricevuto un’informazione anonima sulla presenza dell’arma. Era scattata la perquisizione della casa e gli agenti avevano recuperato la rivoltella che era stata nascosta dalla prostituta, una 24enne di origini greche, in una borsetta custodita all’interno di un armadio. La giovane era stata arrestata e questa mattina, 17 ottobre, in Tribunale è arrivata la sentenza di condanna.

