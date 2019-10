Piacenza da gustare con le “Settimane del cibo” e i “Mercoledì di coppa”

Vini, coppa e pasta emiliana sfileranno sulle tovaglie a quadri della “Piacenza food weeks”. Un’iniziativa promossa da Piacenza Expo in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria non solo per promuovere le eccellenze territoriali ma anche e soprattutto per costruire un ponte fra il cuore della città e l’ente fiera di via Tirotti.

Da fine ottobre a fine novembre, infatti, la città verrà interessata da diversi eventi sul tema. La manifestazione si articolerà attraverso un ricco calendario di incontri legati alle tematiche agroalimentari per rimarcare la centralità di Piacenza come luogo di cultura enogastronomica. A segnare l’inizio e la fine delle “settimane piacentine del cibo” saranno due fiere in programma a Piacenza Expo: Emilia.Eat, mercato delle tipicità emiliane con il patrocinio di Destinazione Turistica Emilia, prevista il 26 e 27 ottobre, e l’appuntamento irrinunciabile per gli amanti del nettare di Bacco, il Mercato dei vini dei vignaioli Indipendenti dal 23 al 25 novembre.

Nella cornice della “Piacenza food weeks”, inoltre, i cittadini (di buon palato) potranno partecipare ai “Mercoledì di coppa”: quattro appuntamenti con undici ristoranti della città che, per l’occasione, proporranno menu tipici attingendo dall’elenco ufficiale dei prodotti tradizionali piacentini depositato in Regione. Ogni commensale avrà a disposizione un biglietto gratuito per l’ingresso al prestigioso Mercato dei Vini (che quest’anno annovera oltre 600 cantine da tutta Italia), e un biglietto ridotto per l’ingresso ai Musei Civici di Palazzo Farnese e a Kronos-Museo della Cattedrale. Cultura della tavola, quindi, abbinata all’arte: i locali aderenti (nelle date del 30 ottobre e 6, 13 e 20 novembre) saranno KZero, Antica sosta dei cavalli, Ristorante del Ducato, Dispensa dei balocchi, Taverna In, Osteria della Balera, La Pireina, Trattoria I Paoli, Antica Romea, Trattoria dell’angelo e Ristorante Castiglia.