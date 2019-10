Piacenza pronta all’invasione degli alpini. Inizia oggi il Raduno del Secondo Raggruppamento

Dopo l’apertura degli stand gastronomici nella serata di ieri, venerdì 18 ottobre, inizia ufficialmente oggi il Raduno del Secondo Raggruppamento degli alpini di Emilia Romagna e Lombardia. Circa 25mila le presenze stimate dagli organizzatori per la due giorni.

Il Raduno inizierà questa mattina alle 9.30 a Palazzo Farnese con la riunione di tutti i presidenti di Sezione degli alpini delle due regioni. Alle 11 a Montale gli alpini della Sezione di Varese piantumeranno un albero in ricordo di don Vittorio Pastori, fondatore di Africa Mission.

Oltre a quelle già in vigore in piazza Cavalli e vie limitrofe, scattano oggi nuove limitazioni al traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione. Oggi e domani saranno disattivate le telecamere della Zona traffico limitato del centro. Domani è previsto l’arrivo di oltre 200 pullman.

Modifiche viabilità alpini

Per l’arrivo di 25mila persone in città sono stati predisposti un apposito piano sanitario con incremento di uomini e mezzi a disposizione e un piano di sicurezza coordinato dalla questura per garantire che la festa si svolga in sicurezza. Imponente il dispiegamento di forze dell’ordine con l’arrivo di reparti speciali di polizia e carabinieri. Oltre 200 i volontari impegnati nel servizio d’ordine. Iren, oltre a garantire la pulizia della città, si occuperà anche di sigillare tutti i tombini del percorso della sfilata, come previsto dalle normative per la sicurezza dell’evento.

Domani mattina dalle 10, Telelibertà e Liberta.it seguiranno la sfilata in diretta da piazza Cavalli.

Ecco il percorso della sfilata di sabato 19 ottobre dalle 15.30

Ecco il percorso della sfilata di domenica 20 ottobre dalle 9.30