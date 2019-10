Raduno alpini, da oggi nuove limitazioni al traffico. Nel pomeriggio arriva il labaro

Per consentire lo svolgimento degli appuntamenti legati al Raduno del Secondo Raggruppamento degli alpini di Emilia Romagna e Lombardia oggi e domani a Piacenza sono in vigore ulteriori limitazioni al traffico oltre a quelle già in vigore da lunedì 14 ottobre. Nello specifico oggi l’ordinanza del Comune prevede:

dalle ore 07:00 del 19/10/2019, alle ore 15:00 del 20/10/2019,

divieto di sosta con rimozione forzata,

– nell’Area di parcheggio di Via XXI Aprile (fronte ristorante PO);

da tale divieto sono esclusi i mezzi dell’organizzazione e dei partecipanti al Raduno, i quali

dovranno apporre sul parabrezza un contrassegno identificativo;

dalle ore 06:00 alle ore 14,30 del 19/10/2019,

divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata, nelle seguenti strade o

parti di esse, per lo svolgimento del mercato bisettimanale che verrà spostato sul

P.Passeggio al fine di consentire l’allestimento della piazza Cavalli:

– via Alberici;

– via P.Giordani ( tratto compreso dal P.Passeggio al c.n°23 );

dalle ore 06:00 del 19/10/2019,

divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade, piazze e aree di

parcheggio:

– Area di parcheggio di Via Maculani;

– Via Maculani;

– Viale Risorgimento;

– Via Cavour;

– Piazza Duomo;

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del 19/10/2019 (ammassamento ),

divieto di circolazione nelle seguenti strade e aree di parcheggio:

– area di parcheggio di via Maculani;

dalle ore 14:00 del 19/10/2019 alle ore 01:00 del 20/10/2019 (sfilata labaro e

manifestazione serale con fanfare),

divieto di circolazione nelle seguenti strade e piazze :

– Viale Risorgimento;

– Via Cavour;

– Via XX Settembre;

– Piazza Duomo;

– Via Romagnosi;

– largo Battisti;

– via Sant’Antonino;

dalle ore 17:00 del 19/10/2019, alle ore 20:00 del 20/10/2019, al fine di consentire ai

pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali alimentari, di poter mantenere,

aumentare, o collocare occupazioni di suolo pubblico negli orari e nelle strade, piazze o

parti di esse non interessate dalle sfilate del Raduno Alpini, 2° Raggruppamento,

divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione:

– via San Donnino;

– via Medoro Savini;

– via Felice Frasi;

– via Sopramuro;

– via Chiapponi;

– via San Francesco;

– via San Giovanni ( tratto compreso tra corso V. Emanuele e via Vigoleno );

– via Legnano;

– via Daveri;

– via Pace;

– via Garibaldi ( tratto compreso da via Illica a largo Battisti );

– piazza Borgo ( lato nord ) deve essere garantito il passaggio di ingresso e uscita

di via Castello, che sarà a doppio senso di circolazione e di via Garibaldi verso via

Vigoleno;

– via Cittadella ( tratto compreso da via Mazzini a largo Matteotti );

– cantone Camicia;

– via Mazzini ( tratto compreso da via Cittadella a via Mentana );

– via Calzolai;

– corso Vittorio Emanuele ( tratto compreso dalla rotatoria formata da via Genova,

via Palmerio, Corso V.Emanuele allo Stradone Farnese );

– via San Siro ( tratto compreso tra via P.Giordani e via Santa Franca );

– via Santa Franca ( tratto compreso tra via Sant’Antonino e via Verdi ) ;

– via Verdi ( tratto compreso tra via Santa Franca e corso V. Emanuele );

le suddette strade potranno essere occupate con tavolini, mantenendo comunque

uno spazio libero di m 2,75 per il passaggio dei residenti, proprietari di posto auto

ivi ubicato e dei mezzi di soccorso.

La sfilata di sabato 19 ottobre

Sfilata domenica 20 ottobre