Spaccio nei giardinetti in pieno giorno: due persone arrestate

Ieri pomeriggio, 18 ottobre, intorno alle 16.30 i carabinieri della stazione di Piacenza Levante hanno arrestato, per spaccio di droga, due magrebini pregiudicati, uno residente in città e l’altro in Italia senza fissa dimora.

I due pusher di 32 anni e di 46 anni, erano seduti su una panchina dei giardini tra via Calciati e largo Erfurt ed erano monitorati dai militari che stavano svolgendo un servizio di osservazione di noti tossicodipendenti per prevenire lo spaccio di droga. Durante il controllo si sono trovati di fronte a uno scambio di droga tra i due uomini e un 32enne originario della Turchia. I militari sono intervenuti bloccando i tre e recuperando l’involucro che conteneva quasi 3 grammi di marijuana.

Il 32enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. I due pusher sono stati perquisiti. Addosso uno aveva del contante ritenuto provento dello spaccio e l’altro aveva un altro involucro con 7 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e i due sono stati arrestati. Il più giovane è stato trattenuto nella camera di sicurezza di via Beverora, l’altro accompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.