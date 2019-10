Raduno alpini: è il giorno della sfilata, cinque i reduci sui mezzi d’epoca. Telelibertà e Liberta.it in diretta dalle 10

Il giorno tanto atteso dagli alpini è arrivato. Dopo la festa di ieri sera in piazza Cavalli, questa mattina, domenica 20 ottobre, è in programma la sfilata delle penne nere lungo le vie di Piacenza nell’ambito del Raduno del Secondo Raggruppamento di Emilia Romagna e Lombardia. Per l’occasione sono in arrivo dalle due regioni oltre 200 pullman. Circa 10mila gli alpini che sfileranno partendo dal Polo di mantenimento pesante nord di viale Malta.

Cinque i veterani che parteciperanno alla sfilata a bordo dei mezzi storici, sono: Elio Draghi il fondatore degli Alpini di Caorso, alla soglia del secolo di vita; ci sarà Antonio Ferrari, nato ad Aglio di Coli nel 1922; Luigi Solari, alpino di Fiorenzuola classe 1924; Eligio Everri 98enne della sezione di Travo. Oltre ai reduci piacentini, sfilerà anche Eugenio Rossi, classe 1923, bergamasco di Villa di Serio e reduce di Russia.

Telelibertà e Liberta.it seguiranno l’evento in diretta a partire dallo 10 nella postazione di piazza Cavalli dove le telecamere dell’emittente locale seguiranno l’arrivo degli alpini nel cuore di Piacenza. La diretta con ospiti e immagini proseguirà fino alla fine della manifestazione sancita dal passaggio della stecca alla Sezione di Lecco che organizzerà il Raduno nel 2020. La replica della trasmissione è in programma alle 23 per rivivere subito le emozioni della giornata. Il quotidiano Libertà domani, lunedì 21 ottobre, uscirà con uno speciale di otto pagine dedicato all’evento.

IL PROGRAMMA – L’ammassamento è previsto dalle 9 al Polo di Mantenimento pesante nord in viale Malta e subito dopo i discorsi ufficiali delle autorità, inizierà la sfilata. Il percorso da viale Malta si snoderà in via Venturini, stradone Farnese, via Giordani, piazza e via Sant’Antonino, largo Battisti, piazza Cavalli e scioglimento in via Cavour. La replica della trasmissione dedicata alla sfilata è in programma alle 23 per rivivere subito le emozioni di un evento che resterà nella storia di Piacenza.

