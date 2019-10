Urla e accenni di rissa tra ragazzi: notte di ordinaria follia all’Infrangibile

Una quarantina di giovani in strada, forse di più: grida, schiamazzi, accenni di rissa. Qualcuno viene allontanato a forza dagli amici, caricato su un’auto e portato via. Un altro se la prende con un cartello stradale quasi che volesse sradicarlo. C’è chi urina sui muri delle abitazioni, uno dà di stomaco. Si vede tutto questo in un video di qualche minuto che in queste ore sta circolando sui social. E’ stato girato alle 4 del mattino da un residente per dimostrare quanto accaduto sabato notte tra via Tortona e via Alessandria, quartiere Infrangibile. Scene che assomigliano a una guerriglia urbana con protagonisti ragazzi che frequentano alcuni locali pubblici della zona. La gente che abita lì intorno non ne può più. “Tutti i weekend è sempre la stessa storia – afferma un abitante che vuole restare anonimo per timore di ritorsioni – ma l’altra sera si è toccato il fondo. Diventa impossibile dormire. Chiamare le forze dell’ordine? Ma a che serve? A volte vengono, controllano, ma quando se ne vanno tutto riprende come se nulla fosse“.

