End Polio Now, anche i Rotary del Distretto 2050 sostengono la campagna

Anche Piacenza è in prima linea, con i Rotary Club del Distretto 2050, per sostenere la campagna mondiale End Polio Now. Una serie di iniziative – da domani a sabato, con convegni, vendita fonti, raccolta fondi, oltre alla vendita delle magliette autografate dai giocatori della Gas Sales – che in occasione della Giornata mondiale della Poliomielite portano a Piacenza la sensibilizzazione contro una malattia che dai 350mila casi mondiali di 31 anni fa (uni ogni quindici minuti) è stata quasi totalmente debellata. Rimane presente ancora in due Paesi: Pakistan e Afghanistan dove nel 2018 si sono registrati solo 30 casi. L’obiettivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità è quello di sconfiggerla definitivamente.

Quella di sabato è anche una occasione per sensibilizzare la popolazione sulla importanza delle vaccinazioni in generale.

IL PROGRAMMA