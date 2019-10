Fiorenzuola, lavori alla stazione. Ritardi tra 5 e 10 minuti per Bologna

Lavori in corso alla stazione di Fiorenzuola per l’innalzamento del secondo marciapiede ad opera di Rete Ferroviaria Italiana. L’adeguamento del primo marciapiede era stato effettuato l’estate scorsa.

Ferrovie dello Stato fa sapere che durante la prima fase di attività – fino al 13 novembre – i treni in direzione Bologna potranno allungare i tempi di viaggio fra 5 e 10 minuti. Inoltre, sono previste modifiche al binario di fermata dei treni che effettuano servizio a Fiorenzuola.

Al termine dei lavori anche la seconda banchina della stazione sarà alta 55 cm – secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani – e dotata di mappe tattili a terra per un più agevole accesso ai treni da parte di tutti i viaggiatori.

Entro fine 2019 entrerà in funzione anche il primo dei due bagni automatici e autopulenti previsti, in grado di garantire maggiore resistenza agli atti vandalici e condizioni igieniche adeguate e costanti. L’installazione del secondo bagno è prevista per l’inizio del 2020.