Montale, riasfaltata e messa in sicurezza la pista ciclabile

E’ stato realizzato e completato nei giorni scorsi l’intervento di nuova asfaltatura della pista ciclabile che collega Montale alla zona artigianale nelle vicinanze dell’Università Cattolica, passando sotto il cavalcavia della Tangenziale Sud. Oltre alla nuova pavimentazione sono state posizionate alcune parigine per impedire l’eventuale accesso alla pista da parte di autovetture, e si è provveduto a ripulire tutta l’area ai margini della stessa.

L’intervento era stato preannunciato dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Piacenza Marco Tassi, nel corso dell’ultimo sopralluogo effettuato a luglio insieme al consigliere comunale Giancarlo Migli (FdI), ai tecnici comunali e ad alcuni cittadini. “La pista di Montale – commenta Marco Tassi – era da anni abbandonata a sé stessa e questo intervento, richiesto da tempo, permette di mettere in sicurezza il passaggio ciclo-pedonale, che è fondamentale per gli abitanti della frazione per raggiungere la città senza dover utilizzare via Emilia Parmense. L’attenzione verso le frazioni è un impegno che l’amministrazione Barbieri si era assunta già dalla campagna elettorale, e stiamo realizzando un ampio piano di interventi di riqualificazione e manutenzione per rispondere alle esigenze della città e dei cittadini”.