Passa la piena del Po. Chiusa nella notte via Nino Bixio sotto al ponte ferroviario, riaperta in mattinata

Come previsto sta passando in queste ore la piena del Po, che nella notte ha sfiorato i 5,30 metri, superando l’allerta gialla. Dalle 5 è iniziala la lenta fase di deflusso. Via Nino Bixio era stata precauzionalmente chiusa dalla Protezione civile e in mattinata è stata riaperta al traffico.

L’ondata di piena era iniziata ieri, portando con sé una cisterna che i vigili del fuoco assieme al Genio pontieri avevano recuperato e assicurato a riva.