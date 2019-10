Tumore al seno, adesione allo screening bassa. Donne operate sfilano

Quattrocento donne operate di tumore al seno, a Piacenza, ogni anno. Aumentano i casi nella fascia di età tra i 25 e 35 anni ma la sopravvivenza si aggira attorno all’89%, tra le più alte in Italia. A ricordare i numeri è la presidente di Armonia Romina Cattivelli in vista del Bra-Day in programma nel pomeriggio del 24 ottobre alle 17.30 a Palazzo Gotico. La sfilata di donne colpite da tumore è giunta alle settima edizione e si prefigge l’obiettivo di puntare i riflettori sulla prevenzione. L’adesione delle donne allo screening nella nostra provincia è ferma al 70%, la più bassa in regione. “Molte donne cestinano la lettera che le invita a effettuare gli esami- spiega Cattivelli – e questa pratica può mettere seriamente a rischio la vita perché un tumore preso in tempo può essere curato ma se si arriva tardi alla diagnosi le aspettative si accorciano”.

