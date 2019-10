Gariga: auto sbanda e si ribalta sulla carreggiata. Ferito l’uomo alla guida

E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale a Gariga. Un’auto che procedeva verso Podenzano, per cause da chiarire, ha sbandato, e dopo aver urtato il guard-rail è finita a ruote all’aria in mezzo alla carreggiata. Alla guida un 49enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ala polizia, un’auto medica e un’ambulanza della Croce rossa. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà