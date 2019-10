Furti di portafogli nel Piacentino, in manette nomade 51enne

I carabinieri dalla stazione di Cortemaggiore hanno arrestato un nomade pregiudicato 51enne residente a Cadeo. L’uomo è ritenuto responsabile di una rapina in un’officina di Cortemaggiore e svariati furti all’interno di attività commerciali e su autovetture, commessi tra febbraio e giugno 2019 in diversi comuni del territorio piacentino. Il 51enne si trova in carcere come disposto dal giudice per le indagini preliminari Luca Milani.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà