La piacentina Montesissa nuovo direttore di Terranostra

Nomina di prestigio per la piacentina Elisabetta Montesissa. In occasione della Giunta Nazionale di Terranostra che raggruppa tutti gli Agriturismi di Campagna Amica, è stata eletta nuovo direttore, succedendo a Toni De Amicis.

“Credo che gli agriturismi debbano essere sempre più il luogo della cucina contadina, dell’accoglienza, delle tradizioni del nostro Paese. Il luogo del cibo giusto, di qualità, sicuro, garantito anche dalla passione dei nostri Agrichef. Il mio obiettivo è contribuire a valorizzare i veri agriturismi, dietro ai quali ci deve essere sempre un’azienda agricola. E’ una precisazione doverosa: l’agriturismo è un’evoluzione dell’azienda agricola” ha dichiarato la neoeletta che ora lavorerà accanto al Presidente Diego Scaramuzza per una continua crescita delle strutture di Campagna Amica.

Montesissa, originaria di Magnano di Carpaneto, si è laureata in giurisprudenza ed ha lavorato per Coldiretti Piacenza dal 2001 al 2014, ricoprendo per due anni anche l’incarico regionale di responsabile Campagna Amica dell’Emilia Romagna. Si è quindi trasferita a Roma nel 2014 con la carica di vicedirettore della Fondazione Campagna Amica. “Conservo un bellissimo ricordo degli anni trascorsi nella Federazione provinciale” commenta lei stessa. “Io ho fatto tutta la gavetta, cominciando nell’ufficio zona di Fiorenzuola dove mi occupavo di contabilità per poi assumere la segreteria provinciale di Coldiretti Giovani Impresa e poi di responsabile delle relazioni esterne e di Campagna Amica. Anni che mi sono serviti tantissimo per il contatto con gli associati.

Devo molto anche ai miei genitori, sono figlia di agricoltori e anche questo mi ha aiutato a comprendere le esigenze del mondo agricolo.

Alle mie radici – ha quindi concluso – sono legatissima, credo che sia fondamentale per tenere i piedi per terra. Amo tornare a casa e aiutare la mia famiglia nella conduzione della nostra azienda vitivinicola”.

