Lite di vicinato in via Marinai d’Italia, nordafricano accoltellato alla schiena

Grave episodio intorno alle 19 di giovedì 24 ottobre in via Marinai d’Italia, zona Farnesiana a Piacenza. Un uomo di origini nordafricane è stato accoltellato alla schiena. In base alle prime informazioni si tratterebbe di una lite di vicinato. L’aggressore è stato arrestato e condotto in caserma dai carabinieri. Il ferito è stato trasportato all’ospedale.

