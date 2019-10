Nei barattoli un chilo e 600 grammi di marijuana: in manette 37enne

Nella tarda serata di ieri, 23 ottobre, intorno alle 22, i carabinieri della stazione di San Nicolò hanno arrestato un uomo di nazionalità albanese con numerosi precedenti penali e residente a Calendasco, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di droga, hanno infatti rinvenuto nell’abitazione del 37enne straniero un chilo e 600 grammi di marijuana suddivisa in barattoli, due grinder per tritare lo stupefacente, un essiccatore a ripiani e materiale per il confezionamento. Tutta la droga è stata sequestrata, e l’uomo portato nella caserma di San Nicolò. Ora si trova ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

