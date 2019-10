Trovato senza biglietto sul pullman aggredisce due controllori di cui una donna finita in ospedale per le ferite

Trovato senza biglietto sull’autobus dà in escandescenze e aggredisce i controllori. E’ accaduto stamattina, 24 ottobre, intorno alle 8.30 sulla linea 2. A bordo del pullman due controllori, un uomo e una donna, mentre il mezzo è all’altezza di via Taverna a Piacenza, chiedono il ticket a un viaggiatore che, per tutta risposta, si mette a inveire e a colpire gli addetti con diversi pugni. Vengono subito allertare le forze dell’ordine e l’autobus viene intercettato in piazza Cavalli da tre volanti della polizia. A bordo del mezzo gli agenti trovato un cittadino pakistano, particolarmente agitato e lo portano in Questura. L’uomo, regolare sul territorio italiano, ha già precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. La sua posizione è al vaglio. Intanto la donna controllore è stato trasportata all’ospedale e medicata per le ferite riportate durante l’aggressione e anche il collega è stato visitato per escludere qualsiasi conseguenza.

