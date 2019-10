Tenta di rubare una bicicletta a pochi metri da un vigile: denunciato

Stava tentando di rubare una bicicletta proprio di fianco al corpo di guardia della polizia municipale di Palazzo Mercanti, ma gli è andata male. Si tratta di un piacentino residente in provincia che domenica 20 ottobre intorno alle 13, poco dopo il termine delle sfilata degli alpini, è stato notato da un passante in vicolo da Cagnano mentre armeggiava sul lucchetto della due ruote con un martello.

L’agente della Polizia Locale in servizio di piantonamento presso il Municipio lo ha bloccato e identificato. A nulla sono valse le giustificazioni dell’uomo, che sosteneva che il mezzo apparteneva alla sua convivente e che stava cercando di forzare il catenaccio perché era stata smarrita la chiave.

Dagli accertamenti è emerso che aveva precedenti specifici ed è stato denunciato per il tentato furto della bicicletta, subito restituita alla legittima proprietaria che nel frattempo era stata rintracciata.

“Ringrazio l’agente per la tempestiva azione, effettuata con professionalità e senza arrecare alcun turbamento in un contesto affollato come la parte conclusiva del Raduno degli Alpini – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella – a tutela di tutti i cittadini che hanno il diritto di lasciare i propri mezzi, con fiducia, in uno spazio pubblico”.