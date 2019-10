End Polio, tavola rotonda e banchetto benefico: raccolti 1.700 euro

Celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Polio, al culmine di tre giorni di eventi per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi sulla lotta alla poliomielite.

I sette Rotary Club di Piacenza e provincia, insieme ai due Rotaract, per dare il loro grande contributo al raggiungimento di un mondo senza polio, hanno promosso a Palazzo Galli il convegno di esperti in cui è stato anche trattato il più ampio e attuale tema delle vaccinazioni in generale.

Allestito un banchetto in piazza Cavalli, in cui i giovani dei Rotaract piacentini hanno venduto biscotti per aiutare la raccolta fondi: in totale, sono stati raccolti circa 1.700 euro.