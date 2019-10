Le emozioni del Raduno degli alpini: alle 20.05 speciale su Telelibertà

A Piacenza sono ancora vive le emozioni del Raduno del Secondo Raggruppamento degli alpini di Emilia Romagna e Lombardia che domenica 20 ottobre ha portato a Piacenza 40mila persone. Il maxi evento che, in centro storico, ha ricordato l’indimenticata Adunata del 2013, è stato seguito in diretta da Telelibertà.

Questa sera, alle 20.05 andrà in onda lo speciale “Il meglio del Raduno” per riproporre le immagini più belle della giornata di festa con le penne nere e le interviste ai protagonisti, dagli organizzatori, ai rappresentanti delle forze di soccorso e delle istituzioni. Lo speciale, curato dalla giornalista Nicoletta Marenghi, consentirà di rivivere i momenti salienti della due giorni: dal partecipato alzabandiera in piazza Cavalli, alla festa di sabato sera con le fanfare e tanta allegria fino alla sfilata di domenica mattina partita dall’ex Arsenale, dove per l’occasione si sono radunati 15mila alpini pronti a invadere le vie della città.