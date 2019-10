Nuova pavimentazione in via San Donnino e via Savini: lavori finiti

Si sono conclusi in pochi giorni i lavori di posa della nuova pavimentazione in via San Donnino e via Savini, tra piazzale Plebiscito e largo Battisti. Nei prossimi giorni, una volta assestato il nuovo asfalto, saranno riposizionate le rastrelliere per le bici in via San Donnino.

“Non appena terminate le manifestazioni legate al raduno del Secondo Raggruppamento Alpini – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – abbiamo programmato l’intervento che era particolarmente atteso e che restituisce alla zona più decoro e maggiore sicurezza. Ringrazio gli uffici comunali e tutti coloro che hanno permesso il completamento dei lavori in tempi rapidi, con l’obiettivo di impattare il meno possibile sulla vita quotidiana di abitanti ed esercenti, che ugualmente ringrazio per la collaborazione e la pazienza”.