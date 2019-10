Congresso di oncologia medica, presentate 14 ricerche piacentine

L’equipe del reparto di Oncologia dell’ospedale di Piacenza, guidata dal dottor Luigi Cavanna è impegnata in questi giorni a Roma per il congresso nazionale Aiom (Associazione italiana oncologia medica). Si tratta dell’evento più importante in Italia per il settore. “Sono tanti i medici e infermieri piacentini presenti all’Aiom – fa sapere il dottor Cavanna -; ma la cosa ancora più importante è il numero di ricerche portate a Roma, ben quattordici, tutte pubblicate in lingua inglese sulla rivista “Tumori Journal”, organo ufficiale degli atti del convegno”.

Le ricerche riguardano i tumori del polmone, mammella, gastrointestinali, e anche ricerche di tipo organizzativo. Quattro sono frutto di ricerca infermieristica, “a testimonianza che in oncologia la ricerca viene fatta non solo dai medici, ma anche da infermieri, data manager, psicologi. Possiamo essere tutti felici di questo, perché dove si fa ricerca, si migliorano le cure ai malati” conclude Cavanna.