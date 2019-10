Si schiantano in moto contro un palo: due feriti a Fiorenzuola. Pedone falciato a Pontedellolio

Grande paura oggi tra Fiorenzuola e Carpaneto, in strada Frascale, dove, poco prima delle 17, per cause da accertare, un centauro ha perso il controllo della sua motocicletta e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Un impatto particolarmente violento che è costato un viaggio d’urgenza al pronto soccorso di Fiorenzuola non solo per il conducente, ma anche per il passeggero.

Meno gravi invece le condizioni di un uomo investito da un’auto in via Ghizzoni, a Pontedellolio. Dopo l’iniziale spavento, il ferito è stato condotto all’ospedale di Piacenza, ma le contusioni riportate al capo non preoccupavano i medici.