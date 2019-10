Farnesiana: campo giochi con reti rotte e tavolo da picnic distrutto

Il biglietto da visita dell’area è una parete di recinzione completamente smontata da chissà chi. Anche il resto del “panorama” non è da meno. Il campo giochi fra via Pastore e via San Giovanni Bosco alla Farnesiana sembra dimenticato da anni. Lo conferma il cittadino Enrico Fummi: “Ho chiesto più volte alle amministrazioni comunali di qualsiasi colore politico di riqualificare questo spazio per le famiglie. Ad oggi, però, la situazione è desolante”. E come dargli torto: il tavolo da picnic è distrutto e pericoloso (a causa di ferri sporgenti), la rete del pattinodromo è sgangherata e rabberciata qua e là con qualche cordicella, e i paletti interni sono arrugginiti.

L’amministrazione comunale – va ricordato – ha presentato il progetto tecnico definitivo (per un importo complessivo di 1.169.020 euro) per interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi, che prevede anche la sistemazione del campo giochi di via Pastore.