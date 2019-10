Marijuana nell’armadio: 22enne piacentino arrestato dai carabinieri

Un 22enne piacentino, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane pusher è stato fermato davanti alla sua abitazione all’Infrangibile e durante il controllo è stato trovato in possesso di cinque grammi di marijuana. I carabinieri hanno approfondito la verifica e hanno perquisito l’abitazione.

Nell’armadio della camera da letto sono stati trovati: due rametti di marijuana di circa 100 grammi, tre confezioni di cellophane con della marijuana pronta allo spaccio, due bilancini di precisione, un grinder, due confezioni di cartine per confezionamento dosi di stupefacente e 630 euro ritenuti provento di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto, il contante e complessivamente circa 450 grammi di marijuana sono stati sequestrati.

