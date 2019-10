Un ponte nel fiume in piena: 400 militari per l’esercitazione Argo

Quattrocento militari provenienti da quattordici reparti italiani hanno partecipato alla maxi esercitazione denominata Argo 2019 organizzata da 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. La corrente proibitiva del Po non ha impedito ai militari di portare a termine la simulazione di uno scenario Nato con la necessità di trasferire mezzi e uomini alla sponda opposta del fiume. L’esercitazione ha preso il via con gli studenti come spettatori, oggi, martedì 29 ottobre, erano presenti numerose autorità.

