Decine di polpette avvelenate tra viale Beverora e via Palmerio. Due cani finiscono in clinica

Polpette avvelenate nei giardini e accanto agli alberi di viale Beverora e in via Palemerio a Piacenza sono comparse questa mattina, mercoledì 30 ottobre. La segnalazione arriva dai frequentatori dell’area che hanno prontamente recuperato il materiale e postato le foto dei bocconi sui social per evitare che gli animali possano ingerirle. All’interno è presente del liquido blu che potrebbe essere liquido antigelo. Purtroppo, al momento risulta che due cani abbiano ingerito le polpette e siano dovuti ricorrere alle cure della clinica veterinaria. Nel corso della mattinata le loro condizioni sarebbero migliorate. Un episodio analogo era avvenuto il 15 maggio scorso. Quel giorno una donna raccolse una polpetta sospetta e si premurò di avvertire gli altri proprietari di cani con dei cartelli affissi agli alberi.

