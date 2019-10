Piazza Cavalli: scatta oggi il blocco della auto il mercoledì mattina

Parte oggi, 30 ottobre, la sperimentazione del provvedimento di interdizione al traffico veicolare (pubblico e privato) di piazza Cavalli, dalle 8.40 alle 13, in concomitanza con il mercato cittadino. Sarà quindi vietata la circolazione nel tratto di piazza Cavalli compreso tra l’intersezione con vicolo Perestrello e quella con via XX Settembre.

Contestualmente, sarà vietata la circolazione nel tratto di via Cavour compreso tra via XX Settembre e largo Matteotti, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, taxi, residenti e mezzi operativi di Iren. La delibera è arrivata nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Piacenza.