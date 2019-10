Emporio solidale: 74 famiglie selezionate in tre mesi. Visita “comunale”

A tre mesi dall’apertura dell’Emporio Solidale di Piacenza sono 74 le famiglie selezionate per ricevere aiuti. Ieri pomeriggio, 31 ottobre, una commissione consiliare ha deciso di spostare la consueta riunione, che solitamente si tiene in Comune, nella struttura di via Primo Maggio cogliendo l’occasione per visitare l’edificio e capire quali siano le necessità. Intanto è stato creato un gruppo Whatsapp tramite il quale i sostenitori vengono informati su quali siano gli alimenti che scarseggiano e le esigenze del momento. All’interno dell’Emporio è in corso anche la mostra dal titolo: “Il coraggio delle donne”.

