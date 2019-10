Quarto, pregiudicato 24enne denunciato per detenzione di stupefacenti

Un pregiudicato 24enne di origini albanesi, nullafacente e residente a Bologna, è stato denunciato dai carabinieri di Rivergaro per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di droga. Il giovane è stato fermato a Quarto per un controllo, mentre era in macchina in compagnia di un coetaneo anche lui nato in Albania ma residente a Piacenza, nel pomeriggio di martedì 29 ottobre. Addosso aveva circa 50 grammi di hashish. I militari di Rivergaro hanno quindi sequestrato la sostanza stupefacente e denunciato il 24enne.

