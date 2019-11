Ognissanti: commemorazione con la messa al cimitero di Piacenza

Oggi e domani, tradizionali celebrazioni per la festività di tutti i Santi, nelle chiese della diocesi piacentina in commemorazione dei defunti. In questi giorni il cimitero sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 18 fino a domenica 3 novembre compresa. Oggi, 1 novembre, alle 15, il vescovo Monsignor Gianni Ambrosio, officerà la tradizionale funzione religiosa al cimitero urbano. Domani, 2 novembre, alle 10.15, commemorazione dei Caduti per la Patria. Come ogni anno le massime autorità civili e militari, sfileranno in corteo dall’ingresso del cimitero, con una breve sosta di fronte al monumento in onore del partigiano Giannino Bosi, per poi proseguire fino al Famedio, dove alle 10.30, il cappellano militare officerà la messa in suffragio dei Caduti in guerra. Al termine della celebrazione religiosa, il corteo renderà omaggio ai defunti nelle altre aree del cimitero.

