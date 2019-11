Anziano scomparso a Pontenure, i familiari si rivolgono ai carabinieri

C’è apprensione a Pontenure per un anziano uscito di casa questa mattina, sabato 2 novembre, senza fare ritorno. Umberto Alibrandi, 82enne originario della Val d’Arda, da alcuni giorni era ospite della sorella e del cognato a Pontenure. L’uomo era solito fare un giro in paese la mattina ma oggi non è tornato a casa. I familiari allarmati hanno presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri.

