Dopo la festa di Halloween chiede un passaggio a tre ragazze che rifiutano e vengono prese a sassate

Disavventura per un gruppo di tre amiche a Grazzano Visconti che rientravano da una festa di Halloween nel borgo situato nel comune di Vigolzone. Le ragazze stavano raggiungendo il parcheggio all’ingresso del borgo alle 2 di notte quando sono state avvicinate da uno straniero di circa 20-25 anni che ha chiesto loro un passaggio per Piacenza. Al loro rifiuto ha cominciato a inveire in arabo. Le ragazze, spaventate, sono salite velocemente in auto e sono fuggite mentre il giovane, apparentemente un nordafricano, prendeva a sassate l’auto. Le amiche se la sono cavata per fortuna solo con un grande spavento.

IL SERVIZIO SU LIBERTA’ IN EDICOLA