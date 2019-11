Pioggia e vento, domenica all’insegna del maltempo nel Piacentino

In base alle previsioni meteo sarà una domenica di pioggia sul territorio piacentino. L’allerta della protezione civile dell’Emilia Romagna è scattata a mezzanotte e terminerà dopo 24 ore. Precipitazioni intense sono previste in città e provincia, in montagna l’allerta riguarda anche vento e criticità idrogeologiche. Domani, lunedì 4 novembre, il sole tornerà a splendere.

