Unità nazionale e Forze Armate: centinaia di studenti con maxi tricolore. Dalle 16 Caserme in piazza

Gli alunni di diverse scuole elementari e medie di Piacenza, San Nicolò, Rivergaro e Gossolengo hanno partecipato in piazza Cavalli alla cerimonia ufficiale in occasione della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Gli studenti hanno sventolato in piazza un maxi tricolore. Tanti anche i cittadini presenti.

Il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha sottolineato la vicinanza della popolazione alle Forze Armate ed ha espresso gratitudine per il presidio del territorio. “Siete il volto migliore dello Stato” ha aggiunto il primo cittadino. Alla cerimonia sono intervenuti anche il generale Raffaele Campus, presidente dell’associazione combattenti e reduci e il generale Sergio Santamaria, comandante del Polo di Mantenimento pesante Nord che si è soffermato sulla figura del milite ignoto. La cerimonia è stata chiusa dal “W l’Italia” scandito da Filippo, uno studente piacentino.

Nel pomeriggio, dalle 16, è in programma in piazza Cavalli la manifestazione Caserme in piazza. Nel cuore della città sarà possibile vedere all’opera i vari reparti delle forze armate e delle forze dell’ordine.