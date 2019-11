Il consiglio comunale: “Ripristinare i cartelli Piacenza Nord”

“All’uscita autostradale di Guardamiglio e in tutte le direttrici che portano nella nostra città ripristinare la cartellonista che indica Piacenza Nord al posto di Basso Lodigiano comparsa alcuni mesi fa. Oppure riportare entrambe le diciture”.

La risoluzione è stata proposta nella seduta di lunedì 4 novembre a Palazzo Mercanti dal consigliere dei Liberali piacentini Antonio Levoni, che ha chiesto al sindaco Patrizia Barbieri di attivarsi perché si ritorni alle origini.

Il consigliere leghista Carlo Segalini ha proposto un emendamento che invita il primo cittadino ad attivarsi per aggiungere Piacenza Nord a Basso Lodigiano.

L’assemblea ha votato a favore all’unanimità prima per l’emendamento e poi per la risoluzione.

