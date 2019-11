Maltempo, rimane chiusa la provinciale 52 dopo la caduta massi di ieri

Rimane chiusa al transito, in ambo le direzioni, la strada Provinciale 52, tra Valtrebbia e Valdaveto, nel comune di Cerignale, dove ieri, una frana di massa e detriti, ha investito un’abitazione in località Rovereto, oltre ad invadere la carreggiata. Nessun ferito fortunatamente (la casa è disabitata), ma disaggi alla circolazione stradale che potrebbe essere riaperta nel tratto interessato soltanto dopo la rimozione di alcuni massi, rimasti pericolanti.

Ieri non si sono registrati altri danni e anche per i vigili del fuoco si è trattata di una domenica relativamente tranquilla nel corso della quale non si sono resi necessari interventi dettati dal maltempo. Rimangono sotto osservazione i fiumi del territorio: solo in alcuni casi però, sono stati raggiunti i livelli della prima soglia d’allarme, prontamente rientrati in serata.

