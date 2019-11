Croce Rossa vicino ai futuri infermieri: tre borse di studio da mille euro

Tre borse di studio da mille euro ciascuna. A erogarle sarà il comitato provinciale della Croce Rossa di Piacenza per sostenere gli studenti del corso universitario di infermieristica. “Giovani – ha motivato il presidente Alessandro Guidotti – che condividono la centralità della persona, un valore etico comune all’opera quotidiana della nostra associazione». L’iniziativa è stata annunciata ieri pomeriggio in conferenza stampa anche dal vice-presidente Pilade Cortellazzi, la referente della sezione sociale di Croce Rossa Ivana Casotti Putzu, la docente Cinzia Merlini e la suora crocerossina Giuliana Ceriati.

Per provare a ottenere le borse di studio, bisogna consultare il sito internet www.cripiacenza.it e scaricare l’apposito modulo. Nello specifico, il bando per l’assegnazione dei fondi è riservato agli allievi iscritti al primo anno accademico dell’ateneo e residenti nella provincia di Piacenza. Le domande di ammissione devono pervenire in un unico formato pdf entro il 10 gennaio 2020 all’indirizzo di posta elettronica [email protected] (inserire come oggetto dell’email: “BORSA DI STUDIO CRI 2019”).