Ex orti di via Campesio e campetto di via Morigi: parte raccolta firme per moratoria accordi

Un incontro voluto da Legambiente e tenutosi nel salone del Preziosissimo Sangue ha posto l’attenzione sul futuro riservato agli ex orti di via Campesio e al campetto di via Morigi, aree verdi che rischiano in base agli accordi operativi proposti al Comune di lasciare il posto a superfici commerciali.

Nell’occasione Giuseppe Castelnuovo e la presidente di Legambiente Laura Chiappa hanno lanciato una raccolta di firme per chiedere la moratoria degli accordi operativi proposti all’amministrazione comunale e la tutela degli spazi verdi esistenti.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA