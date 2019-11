Grave incidente a San Nazzaro, un carabiniere travolto da un’auto nel corso dei rilievi

Doppio incidente oggi, giovedì 7 novembre, poco dopo le 23 in località San Nazzaro, nel comune di Monticelli. Stando alle informazioni raccolte, lungo la strada provinciale 10, in direzione Cremona, due carabinieri che stavano compiendo i rilievi, in seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolti anche due bambini di tre e cinque anni che viaggiavano a bordo di una delle vetture scontratesi lungo la carreggiata, sono stati travolti da un’auto. Uno dei due militari è stato centrato dall’auto e sembra abbia riportato ferite alle gambe. Probabilmente a causa della nebbia, il conducente della terza vettura non si è reso conto della presenza dei militari che sono stati così investiti. Una delle auto ha invece terminato la propria corsa in un profondo canale di scolo ai lati della strada. Si tratta di un carabiniere della compagnia di Villanova. Sul posto stanno intervenendo gli uomini del 118 di Fiorenzuola e i volontari di Cortemaggiore.

