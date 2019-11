Rogo nella notte a Sarmato, brucia un cascinale adibito a deposito. Lungo intervento dei vigili del fuoco

Un violento incendio si è sviluppato nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 a Sarmato. Un cascinale adibito a deposito è stato divorato dalle fiamme. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castel San Giovanni e di Piacenza con varie autobotti e una autoscala. Determinante è stata l’operazione, che hanno subito messo in atto, di tagliare il tetto contiguo ad altre abitazioni, per impedire che le fiamme potessero propagarsi. Attimi di apprensione per lo scoppio di una bombola del gas, che al momento era vuota. L’intervento di spegnimento è proseguito per tutta la notte. La struttura lignea del tetto ha subito ingenti danni ed è crollata.

Sono in corso le indagini per capire la causa del rogo.