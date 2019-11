Anziana cade e muore alla casa di riposo, assolte dalla Corte d’Assise le tre operatrici

Assolte perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa dalla Corte d’Assise per le tre imputate della morte di una paziente di 92 anni improvvisamente caduta a terra battendo la testa. Il fatto era avvenuto l’8 marzo del 2013, presso la struttura il Melograno dell’istituto per anziani Andreoli di Borgonovo. Il pm aveva chiesto due anni di pena per le tre imputate.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà