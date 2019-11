Trasporto Pubblico. Più corse per Gropparello e Ferriere

Tra pochi giorni si potrà raggiungere Gropparello con l’autobus anche nei giorni festivi. Grazie a una rimodulazione servizi di trasporto pubblico di Tempi Agenzia, non solo il paese della Val d’Arda vedrà aumentare il numero di corse, ma anche Ferriere avrà un paio di autobus in più sempre di domenica. Verrà risolta invece un disagio che da tempo affliggeva la linea Cortemaggiore-Cremona con una corsa in più, utile per i pendolari. Gli orari e le variazioni sono già visibili sul sito web di Tempi Agenzia.

