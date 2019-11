Via Taverna una gruviera, grido di aiuto dai commercianti di piazza Borgo e via Garibaldi: “Zona che rischia di morire, aiutateci”

Cubetti di porfido staccati, buche, colate di cemento per rattoppare: in via Taverna, nel tratto che sbuca in piazza Borgo, la strada sembra una gruviera. A pagarne le conseguenze sono gli ammortizzatori delle auto e i ciclisti, costretti ad effettuare continui slalom tra una voragine e l’altra. I marciapiedi non sono messi meglio: “Una persona è caduta anche l’altro giorno – spiega un negoziante – per fortuna non si è fatta male ma la situazione è difficile”. Commercianti e residenti chiedono aiuto al Comune perché la zona ormai “si sta avvicinando a uno stato di degrado preoccupante”.

“I negozi continuano a chiudere e le attività non vengono sostituite – spiega un barbiere storico di via Garibaldi – ormai questa parte del centro storico è morta”. Gli fa eco il farmacista di piazza Borgo: “Anche le botteghe storiche hanno abbandonato, qui si rischia di chiudere tutto. Mancano i parcheggi e la zona si può raggiungere soprattutto in auto però la ztl ostacola il passaggio, si potrebbe pensare di spostare gli accessi solo di qualche metro per aiutarci a sopravvivere”.